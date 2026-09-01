Cámara capta momento del aparatoso accidente en Pesquería

Video de seguridad muestra cómo un camión invadió el carril contrario y chocó contra un auto, accidente que dejó tres muertos y 29 lesionados en Pesquería.

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Un video captado por la cámara de seguridad de un camión de transporte de personal salió a la luz y muestra el momento en que ocurrió el accidente que dejó tres personas sin vida y 29 lesionadas en el municipio de Pesquería.

Las imágenes corresponden a una unidad que circulaba por la carretera a Santa María la Floreña y permiten observar cómo, en cuestión de segundos, uno de los camiones de transporte de personal comienza a desviarse de su trayectoria hasta invadir el carril contrario.

En ese momento, la unidad se encuentra de frente con un automóvil Kia negro que circulaba en sentido opuesto y se produce el fuerte impacto.

Tras la colisión, el camión de transporte de personal termina volcado sobre la carretera, mientras que el vehículo particular queda severamente dañado por la fuerza del choque.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 horas de este lunes, a la altura del kilómetro 15 de la carretera a Santa María la Floreña, donde también participaron otras unidades de transporte de personal.

El saldo preliminar fue de tres personas fallecidas. Dos de las víctimas se encontraban dentro del automóvil particular, mientras que una tercera persona murió tras salir proyectada durante el impacto.

Además, 29 personas resultaron lesionadas. Varias de ellas eran trabajadores que viajaban en el transporte de personal y algunos heridos tuvieron que ser trasladados a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

Aunque las primeras versiones apuntan a una invasión de carril por parte del transporte de personal, serán las autoridades correspondientes, mediante los peritajes, las que determinen oficialmente cómo ocurrió el percance y las responsabilidades derivadas del mismo.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Pesquería, Cruz Roja, CRUM, policías y personal de vialidad para atender la emergencia y realizar las labores de rescate.