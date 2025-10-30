Cámara capta a pareja cuando roba una camioneta en Guadalupe

Una pareja fue captada por una cámara de seguridad cuando se apoderan de una camioneta que estaba estacionada afuera de un domicilio.
El hurto se registró alrededor de las 06:20 horas de este miércoles en calles de la colonia Portal de Xochimilco en Guadalupe.
En las imágenes, una pareja camina por la calle hasta llegar a la camioneta Silverado color blanco con placas de circulación EW-2058-C del estado de Coahuila.
El hombre aparentemente utiliza un objeto con el que intenta abrir la puerta de lado del piloto y finalmente lo logra. Después abre la puerta del copiloto a su cómplice, una mujer que también aborda la camioneta. Finalmente, arrancan y se roban la camioneta.
Los afectados compartieron las imágenes de las cámaras de seguridad para pedir el apoyo de la comunidad para localizar la camioneta.