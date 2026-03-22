Calor lleva a familias regias a albercas del Parque España

La llegada de la primavera también marca un incremento en las temperaturas en la ciudad, por lo se espera afluencia en este tipo de espacios recreativos

Con una temperatura de 31 grados en la zona metropolitana, decenas de familias acudieron al Parque España para disfrutar del parque acuático y dar la bienvenida a la primavera.

En el lugar, las albercas lucieron con gran afluencia de niños y jóvenes que aprovecharon el calor para refrescarse, mientras que los adultos optaron por resguardarse en zonas con sombra.

Para muchos visitantes, este espacio representa una opción accesible para convivir en familia durante el inicio de la temporada, además de una alternativa para mitigar las altas temperaturas que ya comienzan a registrarse en el área metropolitana.

“Venimos a pasar el rato con la familia y refrescarnos un poco, ya ves que está el solazo”, comentó José.

“Es la primera vez que vengo aquí y me encantó, está bien padre para venirte a refrescar”, expresó Mari.

La llegada de la primavera también marca un incremento en las temperaturas en la ciudad, por lo que este tipo de espacios recreativos se mantendrán como una de las principales opciones para los ciudadanos en los próximos días.

Ante ello, el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, invitó a la población a acudir a este tipo de lugares durante el periodo vacacional.