¿Calor extremo? Ya están listas la nieve y las paletas

Los regios, ya con ropa primaveral, 'corrieron' a comprar paletas de hielo, nieve, trolebuses y esquimales al estilo Jalisco

Según el pronóstico, entre martes y viernes de esta semana la metrópoli vivirá calor extremo, con temperaturas que podrían llegar a los 38 grados.

Pero el calor ya comenzó a sentirse desde este lunes... y los regios, ya con ropa primaveral, "corrieron" a comprar paletas de hielo, nieve, trolebuses y esquimales al estilo Jalisco, en un negocio artesanal donde, aunque usted no lo crea, hay paletas que valen 2 y 3 pesos.

"A 37 grados, va a estar bueno. (Lo mitigamos) con paletas, nieve; yo vengo por un "diablito" porque es el que dura más", dijo un cliente.

"De hecho venimos de Concha del Oro, Zacatecas, y venimos a probarlas, a ver qué tal están", expresó otro.

"Ya estamos impuestos: de repente frío o calor", comentó una madre de familia.

Para la dueña de este negocio familiar, doña María Inés Ruvalcaba, es como si ya fuera primavera-verano: ya tienen todos los productos con sabores de frutas.

"Estamos preparados con mucho producto. Gracias a Dios, nosotros ya tenemos aquí 42 años, y nuestros clientes siguen siendo los mismos, los hijos, nietos, y seguimos trabajando; estamos bendecidos porque tenemos muchos clientes. "Dicen que todas (paletas y nieves) están muy buenas, por eso regresan", aseguró.

El negocio, en la calle Antonio Belán, en la colonia Valle de Santo Domingo, en San Nicolás, es heredero de la tradición paletera de los pueblos jaliscienses de Mexticacán y Yahualica.

Y como ese precio económico no se ve en ningún lado, los revendedores también aprovechan.

"Nosotros tenemos paletas desde 2 pesos, 3 pesos; la más cara es de 30 pesos", explicó.

Y del calor, no se diga más: hay que acostumbrarse.

"Ya nos impusimos, hace calor. Mañana llueve, luego hace aire, luego frío. (De las paletas), todo está rico, lo que sea, todo está bueno... ya ando sudando, mire", comentó una de las clientas.