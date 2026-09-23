Calle de Escobedo se convierte en alberca de aguas residuales

De acuerdo con los habitantes, en una vivienda hay tubos de drenaje rotos que provocan que las aguas residuales se desborden hacia la calle

Más de cinco meses llevan vecinos de la colonia Santa Martha, en Escobedo, soportando una fuga de aguas residuales que convirtió la calle Santa Carolina, en su cruce con Santa Lucía, prácticamente en una alberca de aguas negras.

De acuerdo con los habitantes, en una vivienda hay tubos de drenaje rotos que provocan que las aguas residuales se desborden hacia la calle, acumulándose a lo largo de la vialidad y junto a las banquetas.

El problema no solo ha generado un fuerte olor a drenaje, sino que también dificulta el paso de peatones y vehículos.

“Yo que vivo enfrente y tengo que cerrar las puertas porque el olor es insoportable”, relató Lucio Méndez, vecino del sector.

Vecinos cuentan preocupados que incluso motociclistas han optado por circular por las banquetas para evitar atravesar el enorme charco de aguas residuales.

Viviana Canales explicó que el paso de estos vehículos por las banquetas incluso ya ha provocado daños frente a su domicilio: “Las motos pasan por las banquetas por no pasar por el charco y ya hasta rasparon toda mi entrada”.

María Castilleja señaló que personal de Agua y Drenaje ya acudió al lugar, pero únicamente realizó una revisión. “Agua y Drenaje ya vino pero solo revisó la situación y se fue”, aseguró.

A esta problemática se suma la presencia de sancudos, drenajes tapados y la falta de luz mercurial en la zona.

Los residentes piden que se atienda de fondo la fuga y se reparen los drenajes para terminar con el estancamiento de aguas residuales, los malos olores y las condiciones insalubres que llevan más de cinco meses afectando su vida diaria.