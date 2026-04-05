Callan vecinos ante compra de casas para ampliar Leones

La medida forma parte de un proyecto para demoler las viviendas y dar continuidad a la avenida Paseo de los Leones, con el objetivo de mejorar la movilidad

Luego de que el Cabildo de Monterrey aprobó por unanimidad la adquisición de 61 viviendas en la colonia Llave de Oro, vecinos del sector han optado por no emitir declaraciones públicas, mientras avanzan las negociaciones con el municipio para concretar la venta de sus propiedades.

La medida forma parte de un proyecto para demoler las viviendas y dar continuidad a la avenida Paseo de los Leones, con el objetivo de mejorar la movilidad en una de las principales arterias del poniente de la ciudad.

Aunque la zona se encuentra en medio de una rotonda que ha generado problemas viales e incluso accidentes, algunos habitantes han manifestado en privado su inconformidad, al señalar que nunca imaginaron que sus viviendas quedarían dentro del trazo urbano de la avenida.

De acuerdo con testimonios recabados, varios vecinos prefieren mantenerse al margen de declaraciones debido a que actualmente se encuentran en proceso de negociación.

Algunos incluso señalaron que recientemente adquirieron o remodelaron sus viviendas, lo que incrementa su valor, por lo que esperan recibir una compensación justa conforme a los avalúos comerciales.

El alcalde Adrián de la Garza aseguró que el 98 por ciento de los propietarios mantiene disposición para concretar acuerdos, y confió en que con el resto se lograrán condiciones favorables.

Destacó que el proyecto busca mejorar tanto la seguridad como la fluidez vial para los automovilistas.

La colonia Llave de Oro se ubica en el cruce de Paseo de los Leones y Paseo de los Navegantes, donde actualmente se genera un “cuello de botella” por el que circulan alrededor de 150 mil vehículos diarios.

Sin embargo, vecinos advirtieron que uno de los principales retos será encontrar una nueva vivienda en la zona, particularmente en el sector Cumbres, donde los precios inmobiliarios son elevados.

Señalaron que el monto que recibirían por sus propiedades podría no ser suficiente para adquirir otra casa en el mismo sector, además de los gastos adicionales que implicaría adecuar o rehabilitar nuevos inmuebles.