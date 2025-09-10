Califican como intromisión imponer solo mujeres a la gubernatura

Según diputados locales de Morena y el PRI, el Instituto Estatal Electoral busca que en elecciones de 2027 solamente compitan mujeres para la gubernatura

Diputados de Morena y el PRI calificaron como una intromisión por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) que busquen imponer acciones para que en las elecciones del 2027 sean solo mujeres las que compitan por la gubernatura.

Durante una sesión extraordinaria del IEEPC, pidió al Congreso que legisle para que se garantice la paridad en las próximas elecciones, tras peticiones ciudadanas de que solo se acepten mujeres candidatas a la gubernatura y en ciertos municipios donde nunca ha habido mujeres alcaldesas.

Sin embargo, especificó que si el Congreso hace caso omiso, el instituto hará las acciones afirmativas necesarias para que esto sea garantizado.

“Queremos dejarle muy claro al Instituto Estatal Electoral que sea imparcial y no se meta en la vida de los partidos, hay una ley que respalda las acciones de quienes militamos en los partidos, no queremos que se metan en nuestra vida política y que tenemos militancia.

“De parte de quién el Instituto Estatal Electoral nos quiere imponer un género, nosotros somos un movimiento nacional, se van a contender en 17 gubernaturas y serán candidatos quienes decida el pueblo”, dijo Grecia Benavides, de Morena.

Por su parte, el diputado Javier Caballero comentó que esta recomendación será estudiada, sin embargo, en dado caso de que busquen que sean solo mujeres para la gubernatura, sí sería una intromisión del instituto.

“Nosotros siempre seremos defensores de la democracia y que sean los ciudadanos quienes decidan entre los mejores perfiles, sea hombre o mujer.

“Por lo cual si creo que el emitir un lineamiento obligatorio de postular solo un genero se puede interpretar como una intromisión en los lineamientos de los partidos”, dijo Javier Caballero del PRI.