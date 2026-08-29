CAINTRA y CANACAR afirman que no existe la extorsión en NL

Los organismos del sector privado agradecieron la apertura de las autoridades y se comprometieron a trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado

Representantes de la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) reconocieron públicamente que en Nuevo León no existe el delito de extorsión.

Durante su participación en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, los organismos del sector privado agradecieron la apertura de las autoridades y se comprometieron a trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado en materia de prevención.

Tras la reunión celebrada en el nuevo Edificio de Fuerza Civil, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, reafirmó la postura expresada por el sector empresarial sobre la situación de seguridad en la entidad.

“Ambas cámaras lo externaron, que en Nuevo León no existe extorsión; esto sí debe quedar muy claro, ambas cámaras nos dicen que no existe extorsión”, precisó Flores Serna.

El funcionario añadió que la administración estatal mantendrá una política de cero tolerancia a la corrupción y que la invitación para integrarse a estas mesas se extenderá a más organismos empresariales.

Reconocimiento a la contención de delitos y movilidad logística

Por su parte, Melissa Tamez, delegada de la CANACAR en Nuevo León, destacó las acciones gubernamentales para contener la incidencia delictiva y agradeció la inclusión del gremio en la búsqueda de soluciones integrales.

En el mismo sentido, Jesús López, director de Relaciones Institucionales de CAINTRA, señaló que el robo al transporte de carga se mantiene controlado y con tendencia a la baja en el estado.

“En el estado de Nuevo León está controlada esta incidencia y lo más importante es que acordamos una hoja de ruta para que las preocupaciones de facilitar, sin ninguna interrupción de autoridad o acto ilegal, el movimiento de mercancías y traslado en el estado de Nuevo León, pues aquí vamos a encontrar la forma de que suceda de una forma muy expedita y sin contratiempos”, afirmó López Molina, agregando que buscarán que este impacto positivo se replique en los municipios mediante planes de medición y casos prácticos.

En materia de movilidad y tránsito local, las cámaras aceptaron las indicaciones de las autoridades para coordinar los horarios de ingreso y evitar afectaciones a las avenidas principales.

Asimismo, tras acercamientos con la Guardia Nacional y acuerdos con municipios, se concretó que, en el tema del servicio de grúas, si una unidad de carga resulta operable tras una falta vial, esta podrá continuar su ruta de entrega mientras un representante legal realiza el pago de la sanción correspondiente, priorizando la competitividad y la seguridad vial.

Resultados operativos de Fuerza Civil

Durante la sesión, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, presentó el balance semanal de la estrategia de Presencia Total: