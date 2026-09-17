Caída en el Cerro de la Silla moviliza a cuerpos de auxilio

Al llegar al sitio, los rescatistas le brindaron las primeras atenciones médicas y diagnosticaron un probable esguince en la extremidad inferior derecha

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Una jornada de senderismo culminó en un operativo de rescate luego de que una excursionista resultara lesionada mientras ascendía por el Cerro de la Silla, en el municipio de Guadalupe.

El incidente se registró en el sector conocido como Paso de los Elefantes, en la ruta hacia la zona del teleférico. Una mujer de 48 años de edad sufrió una caída desde su propia altura, lo que le provocó una lesión que le impidió continuar el camino y completar el descenso por cuenta propia.

Ante el reporte de auxilio, elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de Guadalupe desplegaron un operativo coordinado. Los brigadistas iniciaron el ascenso a bordo de la unidad todoterreno Mula 3005 para ubicar a la afectada.

Al llegar al sitio, los rescatistas le brindaron las primeras atenciones médicas y diagnosticaron un probable esguince en la extremidad inferior derecha. Posteriormente, implementaron las maniobras para asegurar a la paciente y efectuar su descenso controlado hacia una zona segura en las faldas del cerro.

Una vez en la vía pública, la lesionada fue entregada a su cónyuge, quien decidió trasladarla por sus propios medios a las instalaciones del Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para una valoración médica especializada.

Tras descartar cualquier otro riesgo en la zona de excursionismo, las corporaciones de emergencia dieron por concluidos los trabajos y retornaron a sus bases.

Con información de Marisol Gómez......