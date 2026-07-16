Caída en Banco del Bienestar deja dos adultos mayores heridos

Un hombre de 74 años, identificado como Jorge, sufrió un episodio de mareo que le hizo perder el equilibrio cuando descendía por las escaleras.

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Dos adultos mayores resultaron lesionados luego de sufrir una caída en las escaleras del Banco del Bienestar, ubicado sobre la avenida Mariano Escobedo Sur, en su cruce con la calle Premier, en el Centro de Monterrey, a un costado de la Plaza Morelos.

El incidente fue reportado alrededor de las 7:00 horas de este miércoles 15 de julio, luego de que a la línea de emergencias se informara sobre una persona lesionada por caída al exterior de la sucursal bancaria.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Monterrey, al arribar al sitio los rescatistas localizaron a un hombre de 74 años identificado como Jorge, quien momentos antes sufrió un episodio de mareo que le hizo perder el equilibrio cuando descendía por las escaleras.

Al caer, de manera involuntaria empujó a una mujer de 82 años identificada como María, quien también perdió el equilibrio y terminó cayendo junto con él sobre los escalones.

Paramédicos realizaron la valoración médica de ambos lesionados. La mujer se encontraba consciente, orientada en tiempo y espacio, sin presentar lesiones de consideración ni síntomas de alarma, por lo que decidió permanecer en el lugar debido a que tenía una cita programada en la institución, firmando la negativa de traslado.

En tanto, el hombre presentó una contusión en el brazo izquierdo. Además, familiares informaron que cuenta con antecedentes de hipertensión, diabetes y problemas de la vista, por lo que determinaron que fuera trasladado por personal de la Cruz Roja al Hospital de Especialidades No. 21 del IMSS para una valoración médica más completa.

Tras el incidente, beneficiarios del Banco del Bienestar señalaron que este tipo de situaciones podrían prevenirse con una mejor atención antes del inicio de las actividades. Explicaron que, aunque las instalaciones abren al público a las 9:00 horas, decenas de adultos mayores llegan desde mucho antes para apartar lugar en la fila, permaneciendo de pie durante largos periodos.

Los usuarios indicaron que durante ese tiempo la atención previa a la apertura no es la mejor y solicitaron que se coloquen sillas o áreas de espera para los beneficiarios, ya que la mayoría son personas de la tercera edad o con padecimientos crónicos, lo que incrementa el riesgo de sufrir caídas, descompensaciones o accidentes mientras esperan ingresar.