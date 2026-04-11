Caída de pino provoca cierre en Puerto Genovevo en Santiago

Elementos de Protección Civil de Nuevo León llegaron al lugar a realizarlabores para retirar el árbol y restablecer la circulación en esta zona

La caída de un pino provocó el cierre de la circulación en la zona de Puerto Genovevo en el municipio de Santiago, luego de que el árbol quedara atravesado sobre el camino.

En el sitio se observa cómo el tronco bloquea ambos carriles, además de ramas y cables que representan un riesgo para los automovilistas, en medio de condiciones de humedad en la vía.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León llegaron al lugar a realizarlabores para retirar el árbol y restablecer la circulación en esta zona.