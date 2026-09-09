Caída de árbol deja a colonia sin luz en Guadalupe

Vecinos de la colonia San Rafael comentan que desde el sábado en la tarde, cuando el viento azoto la ciudad, el árbol cedió sobre una camioneta

Las afectaciones por la lluvia del fin de semana continúan en el municipio de Guadalupe; sobre la calle Campiña se encuentra un árbol obstruyendo la vía pública.

Vecinos de la colonia San Rafael comentan que desde el sábado en la tarde, cuando el viento azoto la ciudad, el árbol cedió sobre una camioneta y se llevó consigo un poste de madera que terminó partido a la mitad.

Situación que los tiene ya un total de tres días sin energía eléctrica.

“Soy una persona diabética y mi insulina ya se echó a perder, quien me la va a pagar, ¿CFE? , ya tenemos tres días sin luz y el calor a todo lo que da” dijo Teresa.

A la denuncia también se une una mujer con un salón de eventos y argumenta que esta falta de energía afecta su sustento.

“Soy una mujer de 80 años estoy batallando mucho para utilizar las bombas, estando yo ahí agachada me duele la cadera y no puedo cancelar a los que ya me pagaron” agregó María.

Los habitantes de la colonia ya levantaron el reporte a la Comisión Federal de Electricidad y continúan con la esperanza de que este lunes su problema quede resuelto.

Sin embargo, el municipio de Guadalupe no ha acudido a retirar el árbol y a reponer los daños en la vivienda.