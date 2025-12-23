Caen tubos de acero de camión en la carretera Apodaca–Santa Rosa

El camión trasladaba más de cinco tubos de gran tamaño y peso considerable, los cuales quedaron esparcidos sobre la vía pública

Un camión de carga que transportaba tubos de acero protagonizó un accidente vial sobre la carretera Apodaca-Santa Rosa a la altura del Bulevard Jesús Dionicio Gonzalez, en el municipio de Apodaca, luego de dejar caer parte de su mercancía sobre la carpeta asfáltica.

El vehículo trasladaba más de cinco tubos de gran tamaño y peso considerable, los cuales quedaron esparcidos sobre la vía pública, provocando daños materiales en al menos dos automóviles que circulaban por la zona.

Los tubos cayeron encima de las unidades, destrozando el parabrisas de ambas. Además, una gasolinera cercana resultó con afectaciones.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del accidente, sin embargo, se presume que la carga no se encontraba debidamente sujeta.

A pesar de la magnitud del accidente, Protección Civil del estado quien acudió al sitio, no reportó personas lesionadas. Además la corporación delimitó la zona para coordinar maniobras para el retiro de los tubos, lo que ocasionó afectaciones a la circulación.