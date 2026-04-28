Caen tres supuestos generadores de violencia en Sabinas Hidalgo

Los sospechosos fueron ubicados y detenidos cuando circulaban en una camioneta GMC Acadia con placas del estado de Texas, EUA.

Tres hombres identificados como presuntos generadores de violencia y considerados objetivos prioritarios dentro de las investigaciones por hechos delictivos recientes fueron capturados por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Sabinas Hidalgo.

Se trata de Gamaliel “N”, Luis “N” y Reynaldo “N”, los tres de 29 años de edad, quienes de acuerdo con las autoridades ya eran buscados por su probable participación en diversos eventos de alto impacto registrados en municipios rurales del estado.

La detención se llevó a cabo la tarde de este domingo en la colonia Los Cavazos, mediante un operativo coordinado entre la División de Inteligencia de Fuerza Civil, personal de la Defensa y Guardia Nacional.

Los sospechosos fueron ubicados cuando circulaban en una camioneta GMC Acadia con placas del estado de Texas, Estados Unidos. Al recibir la indicación de detenerse, el conductor aceleró la marcha, provocando una persecución sobre una brecha de la zona.

Tras darles alcance, los oficiales interceptaron la unidad y del vehículo descendieron los tres hombres armados, quienes finalmente depusieron sus armas.

Durante la revisión, les fueron aseguradas cuatro armas largas, 12 cargadores con 209 cartuchos hábiles, 38 dosis de una sustancia con características de la cocaína, tres chalecos balísticos y varios dispositivos móviles.

Los tres hombres quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación legal.