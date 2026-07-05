Caen tres presuntos narcomenudistas en el centro de Monterrey

La Policía de Monterrey detuvo a tres hombres y les aseguró 63 dosis de presuntas drogas; todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público

res hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey en distintos operativos realizados en el centro de la ciudad, luego de que presuntamente les aseguraran un total de 63 dosis de diversas sustancias con características de narcóticos.

La primera detención ocurrió en el cruce de Modesto Arreola y General Zuazua, donde fue arrestado Juan Antonio "N" de 34 años.

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron al hombre fumando un cigarro con contenido sospechoso.

Tras una inspección preventiva, le encontraron 18 envoltorios con una sustancia similar al cristal.

Más tarde, policías municipales detuvieron a Jonathan "N" de 38 años, en el área del Mesón Estrella, sobre Ruperto Martínez y Colegio Civil. De acuerdo con el reporte, el hombre intentó evadir a los oficiales al notar su presencia.

Durante la revisión le aseguraron 16 bolsas con hierba con características de marihuana, ocho dosis de una sustancia similar a la cocaína en piedra y seis más de cocaína en polvo.

El tercer arresto se registró horas en el cruce de Juan Aldama y 5 de Mayo, donde Luis "N"de 38 años, fue sorprendido orinando en la vía pública.

Al inspeccionarlo, los policías localizaron 15 envoltorios con una sustancia sólida con características del cristal.

Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes.