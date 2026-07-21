Caen tres presuntos ladrones de comercios en San Pedro

Policía de San Pedro detuvo a tres personas, una menor de edad, señaladas por robo en comercios del área metropolitana. Fueron detectadas por el C4

Tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía de San Pedro tras ser señaladas como presuntas responsables del robo de mercancía en establecimientos comerciales de distintos municipios del área metropolitana.

La captura se realizó en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ricardo Margáin, luego de que el vehículo en el que se desplazaban fuera identificado por el sistema de videovigilancia del C4 municipal.

Al ser interceptados por los oficiales, los ocupantes habrían reaccionado de manera agresiva e insultado a los elementos policiacos, por lo que fueron asegurados. Los detenidos fueron identificados como Edwin “N”, de 32 años; Nicole “N”, de 19 años; y una adolescente de 16 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente.

De acuerdo con las primeras indagatorias, presuntamente manifestaron dedicarse al robo de mercancía en comercios de diferentes municipios, por lo que las investigaciones continuarán para determinar si estarían involucrados en otros hechos delictivos.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro informó que el aseguramiento fue posible gracias al monitoreo permanente del sistema C4 y reiteró que continuará utilizando herramientas tecnológicas y recorridos preventivos para fortalecer la vigilancia y combatir la incidencia delictiva en el municipio.