Caen tres presuntos integrantes de célula delictiva en Guadalupe

Tres personas señaladas como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la distribución de droga y labores de halconeo fueron detenidas durante un operativo del Grupo Especial Táctico de la Policía de Guadalupe, realizado en la colonia Villa Olímpica.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Juan Martínez, donde los agentes realizaban un recorrido de disuasión delictiva. En ese punto detectaron a un grupo de personas que, según los primeros informes, realizaban actividades propias del narcomenudeo. Ante esta situación, los oficiales solicitaron refuerzos para desplegar un operativo y cerrarles el paso.

Al momento en que los elementos procedieron a la intervención, las tres personas comenzaron a insultar y confrontar a los agentes, lo que derivó en su inmediato aseguramiento.

Durante la inspección posterior, los uniformados localizaron diversas dosis de droga, entre ellas hierba verde con características de marihuana y una sustancia similar a la cocaína en piedra, además de una báscula gramera y dos cámaras de videovigilancia, objetos que presuntamente utilizaban para sus actividades ilícitas.

Los detenidos fueron identificados como Kleber Iván, de 21 años; Viridiana Cristal, de 23; y Felipe, de 39, quienes quedaron bajo custodia tras el hallazgo del material asegurado.

De acuerdo con la autoridad, los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras continúan las indagatorias para determinar la operación y el alcance de la célula con la que presuntamente colaboraban.