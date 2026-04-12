Caen tres presuntos generadores de violencia en Juárez

Un operativo en Juárez derivó en la captura de tres sospechosos con droga y efectivo, tras ser interceptados mientras circulaban a exceso de velocidad.

Tres presuntos generadores de violencia fueron detenidos en el municipio de Juárez, tras un operativo encabezado por Fuerza Civil en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones.

La detención se registró en la colonia Los Huertos, luego de que los agentes ubicaran a los sospechosos circulando en un vehículo a exceso de velocidad sobre la Carretera a San Mateo y la avenida Eloy Cavazos.

Tras marcarles el alto, los oficiales revisaron a los ocupantes, quienes se identificaron como Juan “N”, de 33 años; Leonel “N”, de 23; y Esmeralda “N”, de 20 años.

¿Qué aseguraron durante el operativo?

Durante la inspección, les encontraron 75 envoltorios con hierba con características de la marihuana, cinco dosis de polvo similar a la cocaína, además de dinero en efectivo, básculas y teléfonos celulares.

Los tres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.