Caen tres por robos carreteros en Escobedo y Ciénega de Flores

Los ahora detenidos eran buscados por su presunta participación en diversos delitos cometidos en vías carreteras de la entidad.

Tres personas presuntamente relacionadas con robos cometidos en carreteras fueron detenidas durante dos operativos de inteligencia realizados por Fuerza Civil en coordinación con la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones, en acciones desplegadas en los municipios de Ciénega de Flores y Escobedo.

La primera intervención ocurrió al mediodía del martes sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en territorio de Ciénega de Flores, donde autoridades ya seguían la ubicación de varios sospechosos señalados presuntamente por el robo de un tractocamión.

Fue a la altura del kilómetro 25 donde los agentes ubicaron un tractocamión Freightliner con dos cajas refrigeradas, unidad que coincidía con las características reportadas previamente. Tras una maniobra táctica, los oficiales lograron interceptarlo y detener a dos hombres identificados como Víctor “N”, de 36 años, e Iván “N”, de 29.

Horas más tarde, en un segundo despliegue realizado en la colonia Valle de San Francisco, en Escobedo, fue capturado Axel “N”, de 21 años, en el cruce de la Carretera Libramiento Noreste y la calle Santa Engracia.

Durante una revisión, al joven presuntamente le aseguraron 41 envoltorios con hierba verde similar a la marihuana, 12 dosis de una sustancia parecida a la cocaína en piedra, 32 dosis de material con características del cristal, además de dinero en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones, los ahora detenidos eran buscados por su presunta participación en diversos delitos cometidos en vías carreteras de la entidad.

Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las indagatorias y definirá su situación jurídica.