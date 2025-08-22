Caen tres por robo a influencer Alfredo Valenzuela en San Pedro

Se fijó un plazo de dos meses para cerrar esta investigación complementaria y que los detenidos puedan demostrar si participaron o no en estos hechos

Tres hombres fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el robo millonario al influencer Alfredo Valenzuela en San Pedro.

Lo anterior fue el resultado de una audiencia de imputación contra Lucio "N", Sergio "N" y Jonathan "N" por el robo calificado ejecutado con violencia.

Fue un agente del Ministerio Público adscrito a la fiscalía regional centro, quien imputó a estas personas que no son extranjeras, como se mencionó en un principio que presuntamente formaban parte de una banda de colombianos que son mexicanos.

Se fijó un plazo de dos meses para cerrar esta investigación complementaria y que los detenidos puedan demostrar si participaron o no en estos hechos.

El robo fue cometido el mes de junio del año en curso entre cuatro y cinco sujetos que ingresaron a la residencia ubicada en las calles Mezquite y Álamo, de la colonia Olinalá, en San Pedro.

El youtuber Alfredo Valenzuela narró en redes sociales cómo entraron hombres armados a su casa en San Pedro, quienes le robaron una camioneta, Lamborghini y objetos que, según él, están valuados, en conjunto, en $25 millones pesos, además de recibir amenazas de muerte.

Autoridades localizaron la camioneta Lamborghini del creador de contenido valuada en más de 6.5 millones de pesos en el estacionamiento de un supermercado en Monterrey.

Además, de la camioneta de lujo color azul celeste valuada en más de $6.5 millones de pesos, los delincuentes se apoderaron de tres relojes, joyería diversa y un millón de pesos en efectivo.