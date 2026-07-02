Caen tres por millonario robo al Banco del Bienestar en Guadalupe

La gerente de la sucursal bancaria es señalada por las autoridades de haber proporcionado información a los presuntos responsables del asalto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el robo de aproximadamente cinco millones de pesos cometido el pasado 22 de junio en una sucursal del Banco del Bienestar ubicada en la colonia Torremolinos, en el municipio de Guadalupe.

Los detenidos fueron identificados como Alexis "N", de 25 años de edad; Armando "N", de 50 años; y Delia "N", de 32 años, esta última quien se desempeñaba como gerente de la sucursal bancaria y es señalada por las autoridades de haber proporcionado información a los presuntos responsables del asalto.

Los tres permanecen internados en un Centro de Reinserción Social del Estado mientras continúan las investigaciones. En el caso de Alexis "N" y Armando "N", ambos ya fueron vinculados a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.

De acuerdo con el fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, los tres detenidos tendrían un vínculo familiar.

"Se tiene conocimiento de que la mujer era gerente del banco. Sin asegurar los hechos en forma certera porque las investigaciones se siguen realizando, al parecer hubo un desfalco con fechas anteriores y se practica ese delito de robo para ocultar los hechos. Dejémoslo que tiene un parentesco", aseguró el fiscal.

Como parte de las investigaciones, el pasado 25 de junio agentes ministeriales realizaron dos cateos en domicilios ubicados en las colonias Los Ébanos y Hacienda Los Morales.

Durante los operativos fueron asegurados poco más de 1.8 millones de pesos en efectivo, presuntamente parte del dinero robado, además de dos vehículos de reciente modelo: un Ford Mustang negro y una Chevrolet Colorado blanca.

Asimismo, las autoridades localizaron diversas dosis de droga, por lo que ambos hombres también son investigados por su probable participación en actividades de narcomenudeo.

En tanto, Delia "N" fue detenida por el delito de resistencia de particulares. Durante su captura le fueron asegurados una GMC Terrain blanca, un Chevrolet Aveo negro, ambos de modelo reciente y que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido adquiridos con recursos provenientes del robo.

Las autoridades también aseguraron un Chevrolet Spark de reciente modelo y un Ford color dorado, vehículo en el que presuntamente arribaron los dos hombres a la sucursal bancaria el día del asalto.

"Ahorita se están imputando por delitos diversos y una vez que se integre la carpeta por el delito de robo se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial", dijo Flores Saldivar.

De acuerdo con las investigaciones, el robo fue perpetrado por dos hombres armados que ingresaron a la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en el cruce de las calles Hermosillo y Estado de Jalisco, en la colonia Torremolinos La Fe, poco antes del cierre de operaciones.

Los presuntos asaltantes habrían sometido al personal, atándolos de pies y manos para posteriormente encerrarlos en un baño, mientras se apoderaban de una caja fuerte que contenía alrededor de cinco millones de pesos en efectivo.

La Fiscalía indicó que uno de los principales elementos de prueba ha sido el análisis de las cámaras de videovigilancia de la institución bancaria, cuyas imágenes permitieron fortalecer las líneas de investigación que derivaron en las detenciones.