Caen tres por ataque armado donde murió menor en San Nicolás

Los detenidos fueron identificados como Daniel “N”; Jesús 'N' y Aarón 'N', quienes enfrentan cargos por homicidio calificado

La Fiscalía General del Estado informó la captura de tres hombres señalados como presuntos responsables de un ataque armado registrado en agosto de 2025 en el municipio de San Nicolás, donde murió un adolescente de 16 años y otras tres personas resultaron lesionadas.

Los detenidos fueron identificados como Daniel “N”, de 35 años; Jesús “N”, de 21; y Aarón “N”, también de 35 años, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2025 al exterior de domicilios ubicados en la calle Lirios, en la colonia Residencial Santo Domingo.

Según la indagatoria, los tres hombres llegaron al lugar a bordo de un vehículo presuntamente conducido por Daniel “N”.

Posteriormente, Aarón “N” habría señalado a un grupo de personas y ordenado a Jesús “N” dispararles.

Tras descender del vehículo, el presunto agresor accionó un arma de fuego contra las víctimas, causando la muerte de Christopher, de 16 años de edad.

Además, una mujer, un hombre y un niño de 5 años resultaron con heridas graves que pusieron en riesgo sus vidas, aunque lograron recuperarse tras recibir atención médica.

Los tres detenidos quedaron internados en un penal estatal y a disposición de un juez de control.