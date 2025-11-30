Caen tres por asfixiar a hombre al ingresarlo a rehabilitación

Aparentemente, estos jóvenes sometieron a la víctima para trasladarlo hacia otro anexo, pero terminaron provocándole la muerte

La Fiscalía General de la Justicia del Estado informó que tres jóvenes fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre de 48 años que perdió la vida en un Centro de Rehabilitación de Monterrey.

Elementos de seguridad detuvieron mediante distintos despliegues a estos jóvenes, quienes son acusados de la muerte de Marcelo, un hombre de 48 años cuyo cuerpo fue localizado dentro de una camioneta estacionada en la colonia Mitras Centro.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba internada en el Centro de Rehabilitación el pasado 25 de noviembre cuando iba a ser trasladado hacia otro anexo, aparentemente por los tres jóvenes. Sin embargo, cuando el hombre puso resistencia, los acusados presuntamente lo sometieron para subirlo a una camioneta, sujetándolo del cuello y de las propias extremidades para evitar que se moviera.

Cuando se percataron de que el hombre ya no se movía, recibieron la indicación de regresar hasta el sitio para que los paramédicos lograran confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Su cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se dictaminó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Ante estos resultados, elemenetos de seguridad detuvieron a los jóvenes identificados como Oscar "N" de 22 años; Roberto "N" de 26; y Andrés "N" de 25 años; y fueron internados en prisión, en espera de que un juez de control determine su situación jurídica.