Caen tres policías de García por supuesta extorsión

Una vez que se arrestó a los elementos, estos quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, que resolverá su situación jurídica

Tres elementos de la Policía Municipal de García fueron arrestados luego de ser acusados por presuntamente exigirle dinero a un ciudadano.

El arresto de los oficiales por parte de sus propios compañeros ocurrió en calles de la colonia Misión San Juan.

En las primeras indagatorias se estableció que los tres oficiales le pidieron $5,000 pesos a un vecino, quien se los entregó.

Después de eso, el propio afectado comunicó lo sucedido, procediéndose con la detención.

Una vez que se arrestó a los elementos, estos quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, que resolverá su situación jurídica.

El afectado acudió ante las autoridades para formalizar la denuncia por los hechos.