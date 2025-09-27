Caen tres hombres por robo en oficinas sindicales de Monterrey

Por: Julieta Guevara 26 Septiembre 2025, 13:51 Compartir

El robo quedó registrado en video y el objeto sustraído fue recuperado. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público

Tres hombres fueron detenidos por policías municipales luego de presuntamente robar en las instalaciones de la Federación Sindical Coordinadora Nacional de Trabajadores, ubicada sobre la calle Escobedo, entre M.M. del Llano y Albino Espinoza, en el centro de la ciudad. Los sospechosos, identificados como Jonathan Missael V., de 34 años; Cristian Alan Ch., de 36; y Gabriel Armando S., de 25, fueron captados por las cámaras del C4 cuando sustraían una escalera metálica de las oficinas del sindicato. Personal del C4 alertó a elementos de la Policía de Monterrey que realizaban un recorrido de vigilancia en la zona. Al arribar al lugar, los presuntos ladrones intentaron huir, pero fueron detenidos metros más adelante. El robo quedó registrado en video y el objeto sustraído fue recuperado. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.