Caen tres hombres por diferentes delitos en San Pedro

Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones del C2 de San Pedro, donde quedaron a disposición del Ministerio Público

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de San Pedro Garza García, luego de ser sorprendidos en diferentes hechos relacionados con resistencia de particulares, falsificación de documentos y violencia familiar.

La primera detención se registró sobre la avenida Lázaro Cárdenas, cuando los oficiales detectaron una camioneta Ram cuyo conductor realizó una maniobra imprudente.

Al marcarle el alto, el hombre se negó a detenerse, por lo que fue arrestado por resistencia de particulares. El detenido fue identificado como Paulo “N”, de 36 años.

En otro hecho, los policías visualizaron un automóvil Kia que circulaba sobre la misma avenida, a la altura de Valle Oriente, con una placa delantera aparentemente impresa en papel.

Aunque el vehículo no contaba con reporte de robo, tras verificar la situación, los oficiales detectaron la falsificación de la matrícula y detuvieron al conductor, identificado como Rogelio “N”, de 39 años.

Por otra parte, en la colonia Ampliación Canteras, elementos municipales atendieron un reporte de violencia familiar, luego de que dos mujeres señalaran haber sido agredidas físicamente por un hombre.

Ante estos hechos, los policías detuvieron a Daniel “N”, de 32 años, por el presunto delito de violencia familiar.

Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones del C2 de San Pedro, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.