Caen tres hombres con armas y equipo táctico en Guadalupe

Tres presuntos integrantes de una célula de un grupo criminal fueron detenidos por policías de Guadalupe, con la posesión de un chaleco balístico táctico, un arma larga hechiza y 29 dosis de una sustancia similar al cristal.

La captura fue en un operativo realizado luego de labores de inteligencia donde los agentes municipales contaban con información sobre la presencia de los hombres.

Los sujetos estaban internados en medio de una plaza pública localizada en las calles Francisco Villa y San Mateo, en la colonia Nuevo Tamaulipas.

Los policías municipales cercaron el perímetro alrededor de la plaza para evitar cualquier acción de los sujetos.

Al interceptarlos les hallaron el chaleco balístico, el arma de fuego hechiza y las dosis de droga.

Los detenidos fueron identificados como:

Luis Mario "N", de 21 años

Julian Esteban "N", 34 años

Alexis Amir "N", de 26 años

Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.