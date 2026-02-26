Caen tres hombres armados con droga en el centro de Monterrey

La detención se registró en el cruce de la avenida Colón y la calle Amado Nervo, donde, tras una inspección, se localizó un arma corta calibre 9 milímetros

Tres hombres fueron detenidos por autoridades municipales luego de ser sorprendidos en posesión de un arma de fuego y varias dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, durante un operativo realizado en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia preventiva en el sector cercano a la Central de Autobuses de Monterrey, zona considerada de alta afluencia peatonal y vehicular.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los oficiales detectaron a tres masculinos que mostraban una actitud evasiva y sospechosa mientras portaban bolsas de plástico.

Al notar la presencia de la patrulla, los sujetos intentaron alejarse del sitio, lo que motivó a los uniformados a interceptarlos para una revisión preventiva.

La detención se registró en el cruce de la avenida Colón y la calle Amado Nervo, donde, tras una inspección, se localizó un arma corta calibre 9 milímetros, abastecida con un cargador y seis cartuchos útiles.

Además, les fueron asegurados alrededor de 40 envoltorios tipo ziploc que contenían polvo blanco con características propias de la cocaína.

Los detenidos fueron identificados como Guillermo "N", de 60 años, originario de la Ciudad de México; Juan Fernando "N", de 53 años, procedente de San Luis Potosí; y Julio César "N", de 29 años, originario del estado de Guanajuato.

Durante las primeras indagatorias, se informó que los tres hombres cuentan con antecedentes penales por diversos delitos, entre ellos robo con violencia y robo de vehículo, registrados tanto en Nuevo León como en otras entidades del país.

Tras su aseguramiento, los presuntos fueron trasladados a las instalaciones de la corporación municipal y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su posible participación en otros hechos delictivos y definir su situación legal.