Caen tres en Pesquería; uno tenía orden de aprehensión por robo

En tanto, las otras dos personas detenidas fueron presentadas ante el Juez Cívico por las faltas administrativas cometidas.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Pesquería (GOEP) detuvieron a tres personas por faltas administrativas durante un operativo de prevención y vigilancia realizado en la colonia Cantoral 1, como parte del Operativo Centinela.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban recorridos de patrullaje en el cruce de las calles Caballo Blanco y Mil Amores, donde detectaron a dos hombres y una mujer que mostraron una actitud evasiva y agresiva ante la presencia policial, además de lanzar insultos contra los elementos.

Ante esta conducta, los uniformados procedieron a la detención de quienes fueron identificados como Leyda “N”, de 22 años; Jairo “N”, de 22 años; y Ricardo “N”, de 25 años, por infringir disposiciones del Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Pesquería.

Durante la revisión de antecedentes realizada conforme a los protocolos policiales, los agentes confirmaron que Ricardo “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo, emitida el pasado 15 de abril de 2026.

Tras esta confirmación, se notificó a la Guardia de Aprehensiones para realizar su resguardo y posterior puesta a disposición de la autoridad competente.

En tanto, las otras dos personas detenidas fueron presentadas ante el Juez Cívico por las faltas administrativas cometidas.