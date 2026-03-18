Caen tres cubanos en Cumbres con bolsas de presunta marihuana

Los detenidos son investigados por su presunta participación en el robo de una caja fuerte en una notaría pública de Saltillo

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a tres hombres originarios de Cuba luego de que presuntamente les encontraran 19 bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana, cuando circulaban a bordo de un vehículo en el poniente de la ciudad.

Los detenidos fueron identificados como William G., de 30 años; Neuri Z., de 28, y Daniel G., de 34 años, quienes fueron interceptados en el cruce de las avenidas Paseo de los Leones y Enrique C. Livas, en la colonia Cumbres Primer Sector, alrededor de las 23:40 horas.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron a tres hombres que viajaban en un vehículo tipo Chevrolet Captiva color blanco, con placas del estado de Morelos, circulando en sentido contrario para estacionarse frente a una tienda de conveniencia.

Ante esta situación, los uniformados marcaron el alto al conductor y procedieron a realizar una revisión preventiva del vehículo, donde localizaron cuatro bolsas con una sustancia verde con características similares a la marihuana.

Durante la inspección también encontraron entre la vestimenta de los sospechosos otras 15 bolsas tipo ziploc con la misma sustancia, además de tres teléfonos celulares, por lo que fueron detenidos.

Las autoridades informaron que los hombres también son investigados por su presunta participación en el robo de una caja fuerte ocurrido el pasado 13 de marzo en una notaría pública ubicada en la colonia Los Doctores, en Saltillo, de donde se habrían llevado aproximadamente 600 mil pesos en efectivo.

La detención forma parte de las acciones de seguridad implementadas dentro de la estrategia municipal denominada Escudo, la cual busca reforzar la vigilancia y disminuir la incidencia delictiva.

Los tres hombres fueron trasladados a las instalaciones de la corporación municipal y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.