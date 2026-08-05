Caen tres con droga; los investigan por robo de cajas fuertes

Los tres presuntos integrantes de una banda de asaltantes fueron detenidos por la Policía de Monterrey, en calles de la colonia Coyoacán

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Tres hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, en la colonia Coyoacán, tras presuntamente estar relacionados en el robo de cajas fuertes de diversos negocios.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo N., de 45 años; Luis N., de 38, y Erik N., de 31, a quienes se les encontró drogas durante su arresto.

Su captura se registró en la avenida Ruiz Cortines y Cerezo, al oriente de la ciudad, donde los tres trataron de escapar al ver la presencia de elementos policiacos.

Los presuntos se encontraban a un costado de una camioneta discutiendo por lo que los oficiales se aproximaron para ver lo que ocurría, localizándoles 10 envoltorios con características de marihuana y cuatro dosis de cristal.

Durante las indagatorias, las autoridades informaron que el vehículo tiene seguimiento sobre un robo el pasado 20 de mayo del presente año, en un negocio de la colonia Cumbres cuarto sector.

Los presuntos sustrajeron un sobre amarillo con 440 mil pesos y otro con 477 mil pesos en efectivo, a los ahora detenidos se les investiga por presuntamente pertenecer a una banda que se dedica al robo de cajas fuertes de varios locales.

Los sujetos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.