Caen siete personas tras tres operativos en Guadalupe

Las acciones se llevaron a cabo en las colonias Villa Española, Villa Olímpica y Nuevo México, como parte de operativos en distintos sectores del municipio.

Siete personas fueron detenidas en tres operativos distintos realizados por elementos del Grupo Especial Táctico (GET) de la Policía de Guadalupe, quienes les aseguraron 164 dosis de droga, una bolsa con marihuana, cinco básculas digitales, una réplica de arma de fuego, dinero en efectivo y dos vehículos.

Las acciones se llevaron a cabo en las colonias Villa Española, Villa Olímpica y Nuevo México, como parte de operativos implementados en distintos sectores del municipio.

En la primera intervención, realizada en la colonia Villa Española, fueron detenidos Jaime Abraham, de 27 años; Hugo Missael, de 33; y Estephania Guadalupe, de 35, quienes viajaban a bordo de un automóvil. Durante la revisión les aseguraron 40 dosis de marihuana y dos básculas digitales.

De acuerdo con las investigaciones en curso, estas tres personas son investigadas por su probable relación con un grupo de la delincuencia organizada.

Posteriormente, en la colonia Villa Olímpica, los oficiales detuvieron a Rolando Eloymh, de 31 años, quien circulaba en una motocicleta. En la inspección le aseguraron 30 dosis de marihuana, 20 dosis de una sustancia con características del cristal, una réplica de arma de fuego tipo escuadra, una báscula digital y dinero en efectivo.

El tercer operativo se desarrolló en la colonia Nuevo México, donde fueron detenidos Brandom Irving, de 23 años; Ricardo, de 32; y Kleber Iván, de 22 años. En el sitio les aseguraron 74 dosis de marihuana, una bolsa con la misma droga, dos básculas digitales y diversos objetos presuntamente utilizados para la distribución del enervante.

Los siete detenidos, junto con la droga, los objetos asegurados y los vehículos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.