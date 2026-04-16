Caen seis tras persecuciones ligadas a homicidios en Guadalupe

Las autoridades no revelaron la identidad de los arrestados y será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica en las próximas horas.

Seis personas presuntamente vinculadas con homicidios registrados en Guadalupe fueron detenidas por policías municipales durante dos persecuciones desplegadas casi de manera simultánea durante la noche, en acciones que se extendieron hasta el municipio de Juárez.

De acuerdo con los reportes preliminares, el primer operativo se activó luego de que cámaras del C4 detectaran las placas de una camioneta GMC que presuntamente coincidían con un vehículo relacionado con el homicidio cometido el pasado 3 de abril en la colonia Valle Hermoso.

Tras ubicar la unidad, oficiales iniciaron una persecución que concluyó en el cruce de la calle Durazno y la avenida Plutarco Elías Calles, en la colonia Unión Modelo.

En ese sitio fue interceptada la camioneta y detenidas tres mujeres, a quienes presuntamente les aseguraron dos armas cortas y varias dosis de droga.

Casi al mismo tiempo, un segundo despliegue policiaco comenzó en Guadalupe y terminó alrededor de las 23:30 horas en el cruce de las calles Tarasca y Mandolina, en la colonia Los Rehiletes, en Juárez.

Ahí fue ubicada una camioneta Ford Explorer que presuntamente estaría relacionada con el homicidio ocurrido el pasado lunes en la colonia Tres Caminos.

Durante la intervención fueron detenidos tres hombres, quienes presuntamente portaban dos armas cortas, cartuchos hábiles y artefactos conocidos como ponchallantas.

Las dos unidades aseguradas quedaron bajo resguardo mientras agentes investigadores continúan con las indagatorias para establecer si los seis detenidos tendrían participación directa en los ataques violentos que se les atribuyen.

Las autoridades no revelaron la identidad de los arrestados y será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica en las próximas horas.