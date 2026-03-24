Caen presuntos responsables de robo a transportistas en el centro

Durante la revisión del vehículo y sus pertenencias, las autoridades localizaron diversos indicios presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

Una pareja señalada como presunta responsable de robos cometidos contra operadores del transporte fue detenida durante un operativo de investigación realizado por corporaciones estatales en el centro de la ciudad de Monterrey.

La detención se efectuó durante la mañana de este lunes, como resultado de labores de inteligencia desarrolladas por la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en coordinación con agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes ya contaban con información previa sobre la presunta actividad delictiva de los ahora detenidos.

Tras un despliegue operativo, los elementos localizaron un vehículo compacto Chevrolet Matiz que coincidía con las características relacionadas en diversas indagatorias.

Fue en el cruce de las calles Isaac Garza y Luis Carvajal donde los oficiales le marcaron el alto a la unidad para proceder con la revisión correspondiente.

Los ocupantes del automóvil se identificaron como Fernando “N”, de 32 años de edad, y Roxan “N”, de 38 años, quienes fueron inspeccionados conforme a los protocolos de actuación policial.

Durante la revisión del vehículo y sus pertenencias, las autoridades localizaron diversos indicios presuntamente vinculados con actividades ilícitas.

Entre lo asegurado se contabilizaron más de un centenar de envoltorios con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como decenas de dosis con una sustancia sólida blanca semejante a la cocaína en piedra.

Además, fueron decomisadas herramientas utilizadas para el pesaje de sustancias y varios teléfonos celulares, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

De acuerdo con fuentes oficiales, la pareja ya era objeto de seguimiento por su posible participación en robos cometidos en agravio de transportistas que circulan por la zona metropolitana.

Tras el aseguramiento, ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Las autoridades continúan con las indagatorias para establecer si los detenidos están relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en el municipio de Monterrey.