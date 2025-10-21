Caen presuntos narcomenudistas tras persecución en Guadalupe

Al efectuarles una inspección, los individuos reaccionaron de manera violenta, por lo que fueron sometidos y asegurados en el sitio

Dos hombres señalados como presuntos integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo fueron detenidos por elementos del Grupo Especial Táctico (GET) de la Policía de Guadalupe, durante un operativo realizado en la zona oriente del municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe informó que la detención se llevó a cabo la tarde del domingo sobre la calle Álvaro Orozco en su cruce con Geoda, en la colonia Nuevo Almaguer, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje y detectaron a dos hombres que, al notar la presencia policial, intentaron huir a pie.

Tras una breve persecución, los oficiales lograron interceptarlos y, al efectuarles una inspección, los individuos reaccionaron de manera violenta, por lo que fueron sometidos y asegurados en el sitio.

Los detenidos fueron identificados como Pablo “N”, de 23 años, y Juan “N”, de 35, a quienes se les encontraron 70 dosis de una sustancia con las características del “cristal”, 13 envoltorios de hierba verde con apariencia de marihuana y dos básculas digitales, presuntamente utilizadas para la venta y distribución de narcóticos.

De acuerdo con fuentes policiales, ambos sujetos son considerados como principales distribuidores de droga en la zona oriente de Guadalupe.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.