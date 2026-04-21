Caen presuntos homicidas de una mujer y un menor en Guadalupe

Cámaras del C4 detectaran un vehículo Nissan Versa rojo previamente identificado como partícipe en el crimen perpetrado en la colonia Cañada Blanca en 2025

Una mujer y un hombre fueron detenidos por elementos de la Policía de Guadalupe al ser señalados como presuntos participantes en un homicidio ocurrido el año pasado, además de que se les aseguró un arma de fuego y diversas dosis de droga.

Los hechos se registraron tras un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, luego de que cámaras inteligentes del C4 detectaran un vehículo Nissan Versa en color rojo, previamente identificado como relacionado con un crimen ocurrido en noviembre pasado en la colonia Cañada Blanca, donde perdieron la vida una mujer y un menor de edad.

De acuerdo con la información oficial, tras la alerta se implementó un seguimiento en tiempo real, lo que permitió ubicar la unidad sobre la avenida Ruiz Cortines y Zanja, en la colonia Villas de San Miguel, donde los oficiales le marcaron el alto a sus ocupantes.

Durante la inspección preventiva a la pareja, los uniformados aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador, 16 cartuchos útiles, 41 dosis de marihuana, 20 dosis de cristal, cuatro teléfonos celulares y una báscula digital.

Los detenidos fueron identificados como Antonio Castro, de 36 años de edad, y Nataly Lizeth, de 28, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

Las autoridades informaron que, además, se dará seguimiento a las investigaciones.