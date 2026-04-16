Caen presuntos generadores de violencia en Guadalupe y Juárez

Tras una inspección, se localizaron tres armas de fuego, cargadores abastecidos, al menos 25 dosis de marihuana, una báscula digital y 18 ponchallantas

Seis personas fueron detenidas durante dos operativos simultáneos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, en coordinación con el Grupo de Coordinación Metropolitana, como resultado de labores de inteligencia encaminadas a combatir hechos violentos recientes en la zona metropolitana.

Las acciones permitieron el aseguramiento de dos vehículos con irregularidades en sus placas, así como seis armas de fuego, más de 90 cartuchos útiles, diversas dosis de droga y una cantidad considerable de artefactos ponchallantas, los cuales fueron retirados de circulación.

Identifican a los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Moisés Jared, de 22 años; Francisco Javier, de 27; Gaudelio, de 43; Dulce Guadalupe, de 21; Natali Monserrat, de 20; y Ximena, de 27 años, quienes de manera preliminar estarían relacionados con hechos de alto impacto registrados en días recientes.

El primer despliegue se llevó a cabo en el municipio de Guadalupe, en la colonia Unión Modelo, sobre el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y Durazno, donde fueron interceptadas tres mujeres que viajaban en una camioneta con placas que no correspondían a la unidad.

Tras una inspección, se localizaron tres armas de fuego, cargadores abastecidos, al menos 25 dosis de marihuana, una báscula digital y 18 ponchallantas.

El vehículo asegurado estaría presuntamente vinculado con un homicidio ocurrido a inicios de mes en la colonia Valle Hermoso.

Segundo despliegue en Juárez

De manera paralela, en el municipio de Juárez, en la colonia Rehiletes, sobre el cruce de Tarasca y Mandolina, fueron detenidos tres hombres que se desplazaban en un automóvil con placas sobrepuestas.

En el interior se aseguraron tres armas cortas, cargadores con munición, más de 50 cartuchos hábiles adicionales y 32 artefactos ponchallantas.

Finalmente, los seis detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.