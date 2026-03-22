Caen presuntos estafadores con droga en Monterrey

Pareja detenida con cristal sería responsable de fraudes a adultos mayores por hasta 1.5 millones de pesos en varios estados

Una pareja fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey al encontrarles droga tipo cristal, además de ser investigados por su posible participación en fraudes dirigidos a personas de la tercera edad, con los que habrían obtenido hasta un millón y medio de pesos.

La detención de René “N” de 32 años, originario de Michoacán, y María Fernanda “N” de 22 años, originaria de Jalisco, se registró alrededor del cruce de Cuauhtémoc y M.M. del Llano, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a la pareja en actitud sospechosa a bordo de un vehículo Hyundai blanco con placas del estado de Chiapas.

Al marcarles el alto y realizarles una inspección, les aseguraron 13 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la droga conocida como cristal.

Durante las investigaciones, se informó que el vehículo habría sido utilizado en Saltillo, Coahuila, para huir tras cometer fraudes, principalmente contra adultos mayores.

El modo de operar consistía en acercarse a las víctimas y mostrarles un supuesto billete de lotería premiado, solicitando dinero bajo el argumento de no contar con identificación para cobrarlo.

Posteriormente, convencían a las personas de retirar efectivo de sus cuentas y les entregaban sobres o cajas con recortes de papel en lugar del dinero prometido.

Según las autoridades, el hombre tendría alrededor de cuatro años operando en estados como Durango, Chihuahua y Coahuila, y recientemente en Nuevo León, logrando junto con su pareja un monto aproximado de un millón y medio de pesos en los últimos siete meses.

A los detenidos también se les aseguraron talonarios de vales, sobres amarillos, 40 dólares en efectivo, dos teléfonos celulares y una caja metálica.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.