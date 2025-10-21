Caen presuntos asaltantes con posesión de marihuana en Monterrey

Dos hombres originarios de honduras fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey por la posesión de siete bolsas con hierba verde similar a la marihuana, además de presuntamente despojar de sus pertenencias a una persona.
Los presuntos fueron detectados por las cámaras de seguridad del C-4, cuando cometían el acto ilícito en la colonia Bella Vista.
Los hechos se registraron a las 01:50 horas en Padre Roberto Infante y Anastasio Bustamante, donde fueron capturados David Ariel H., de 29 años y Selvin R., de 39 años de edad, ambos originarios de Honduras.
Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando reciben el reporte del C4.
De inmediato los uniformados municipales se dirigen al lugar, ubicando a los hombres, quienes mostraron una actitud agresiva.
Tras realizar una revisión se les encuentran entre sus ropas siete bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana.
Según información del personal del C4, los presuntos fueron observados mediante las cámaras de seguridad, momentos antes cometiendo robo a una persona sobre las vías del tren en el cruce de Venustiano Carranza y Luis Mora, en la misma colonia.
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.