Caen 'piñeros' tras engañar con premios falsos en Escobedo

Un reporte ciudadano permitió detener a dos hombres que operaban juegos de azar con premios engañosos en un centro comercial

Autoridades municipales de Escobedo detuvieron a dos presuntos estafadores conocidos como “piñeros”, quienes ofrecían supuestos premios costosos a cambio de dinero en juegos de azar instalados en un centro comercial.

Los detenidos, identificados como Alejandro “N”, de 38 años, y Nicolás “N”, de 48, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes tras ser sorprendidos en flagrancia.

Operaban con engaños en estacionamiento

La intervención se logró gracias a un reporte ciudadano que alertó sobre actividades sospechosas en el estacionamiento ubicado sobre Avenida Sendero y Bulevar Camino Real, en la colonia Privadas de Anáhuac.

En el lugar, los hombres montaron un improvisado módulo donde invitaban a los transeúntes a participar en juegos de azar, prometiendo atractivos premios como pantallas y electrodomésticos.

Los participantes debían pagar para jugar, motivados por vistosos paquetes sellados que supuestamente contenían los premios. Sin embargo, el engaño quedó al descubierto cuando uno de los “ganadores” decidió abrir su paquete en el momento.

Al hacerlo, descubrió que el interior contenía plastilina en lugar del premio prometido, evidenciando el fraude.

Tras la denuncia, inspectores de Comercio que se encontraban cerca acudieron al sitio y solicitaron apoyo de elementos de Proxpol, quienes lograron detener a los implicados antes de que escaparan.

Durante el operativo, se aseguraron diversos objetos utilizados para el engaño, entre ellos una camioneta Venture Chevrolet gris, un toldo blanco, mesas plegables, pantallas, electrodomésticos y una caja con implementos para los juegos.

Los detenidos serán investigados por su presunta participación en actividades fraudulentas, mientras que su situación jurídica se determinará en las próximas horas conforme avancen las indagatorias.