Caen pareja con 85 cosméticos presuntamente robados en tienda

Presuntamente, el hombre y la mujer ingresaron al establecimiento como clientes y comenzaron a ocultar mercancía entre su ropa.

Una pareja fue detenida por oficiales de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente sustrajo 85 artículos de belleza y cuidado personal de una tienda comercial ubicada en la colonia Contry, al sur de la ciudad.

La detención de Hans Adam S., de 41 años, e Iliana Gabriela A., de 34, ocurrió alrededor de las 21:05 horas en una sucursal de HEB localizada sobre la avenida Eugenio Garza Sada y Sendero Sur.

De acuerdo con el reporte, policías municipales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando recibieron el reporte de un presunto robo en proceso, por lo que acudieron de inmediato al establecimiento.

En el sitio, un auxiliar del área de prevención del negocio señaló a la pareja, indicando que momentos antes había detectado movimientos sospechosos mientras ambos permanecían en el departamento de salud y belleza.

Presuntamente, el hombre y la mujer ingresaron al establecimiento como clientes y comenzaron a ocultar mercancía entre su ropa. Posteriormente, atravesaron el área de cajas sin realizar el pago correspondiente ni presentar comprobante de compra.

Tras una revisión, los oficiales localizaron 85 productos diversos entre cremas para el cabello, pomadas para rozaduras de bebé y aceites capilares, mercancía valuada en 15 mil 215 pesos.

La pareja fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Elementos municipales realizaron el aseguramiento y las diligencias correspondientes en torno al caso.