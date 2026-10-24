Caen más de 100 personas en operativos de seguridad en Nuevo León

Los operativos Muralla y del Grupo de Coordinación Metropolitana dejaron 172 personas detenidas, 34 vehículos asegurados y 16 armas decomisadas en una semana

Un total de 172 personas detenidas, 34 vehículos asegurados y 16 armas de fuego decomisadas es el saldo de los operativos Muralla y del Grupo de Coordinación Metropolitana durante la última semana en Nuevo León, informó Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad del Estado.

En el balance semanal, el funcionario detalló que, como parte de la Operación Muralla, se registraron 93 detenciones en la zona rural, además del aseguramiento de 19 vehículos y seis armas de fuego de distintos calibres.

Escamilla señaló que durante esta semana no fue necesario activar el protocolo de intervención de Muralla, aunque se mantuvieron las labores de contención, vigilancia e inteligencia en municipios rurales.

Por otra parte, el Grupo de Coordinación Metropolitana reportó 79 personas detenidas, 15 vehículos asegurados y 10 armas de fuego decomisadas, como resultado de los trabajos conjuntos entre corporaciones municipales, estatales y federales.

Entre las acciones destacadas se encuentran cuatro operativos realizados el lunes en Cadereyta Jiménez, donde fueron detenidas nueve personas presuntamente relacionadas con distintos delitos y hechos de violencia.

Uno de los detenidos contaba con una orden judicial pendiente relacionada con homicidios cometidos en los municipios de San Nicolás y Escobedo.

“Esto es lo que muestra el trabajo de coordinación y de compromiso por parte de todos los integrantes de la mesa y agradecer, como siempre, a la Fiscalía General de Justicia y a las demás autoridades que colaboraron en esta operación”, expresó el secretario.

Además de las detenciones en Cadereyta, las autoridades reportaron cuatro personas detenidas en García, tres en Monterrey, tres en Escobedo y tres en Guadalupe, identificadas como objetivos prioritarios por su presunta relación con delitos de alto impacto recientes.