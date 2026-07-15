Caen madre e hija en Edomex por homicidio de hombre en Juárez

Diego Díaz desapareció el 2 de febrero, después de ser visto por última vez en Juárez. Tras varios días de búsqueda, el 18 de febrero su cuerpo fue localizado

Luego de permanecer varios meses prófugas, una mujer y su hija adolescente fueron detenidas en el Estado de México por su presunta participación en el homicidio de Diego Díaz Hinojosa, joven que desapareció a principios de febrero en el municipio de Juárez. Ambas ya fueron trasladadas a territorio nuevoleonés para enfrentar el proceso judicial.

Las detenidas fueron identificadas como Stephanie Adriana, de 33 años, y Melani, de 16. Su captura fue resultado de un operativo conjunto entre agentes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Nuevo León y autoridades ministeriales del Estado de México.

Diego Díaz fue reportado como desaparecido el 2 de febrero, después de ser visto por última vez en Juárez. Tras varios días de búsqueda, el 18 de febrero su cuerpo fue localizado en un terreno baldío del mismo municipio, lo que dio paso a una investigación por homicidio.

De acuerdo con las indagatorias, la principal sospechosa mantenía una relación sentimental con la víctima. La Fiscalía sostiene que el hombre habría sido drogado y alcoholizado antes de ser asesinado. Posteriormente, presuntamente su cuerpo fue mutilado para intentar ocultar el crimen.

Las investigaciones también apuntan a que la adolescente habría colaborado con su madre para deshacerse de los restos de la víctima, motivo por el que también enfrenta cargos dentro del caso.

Tras ser ubicadas y arrestadas en el Estado de México, ambas fueron entregadas a las autoridades de Nuevo León, donde quedaron a disposición de un juez que definirá su situación jurídica en las próximas horas.