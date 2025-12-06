Caen integrantes de célula ligada a homicidios en San Nicolás

El grupo, según las primeras indagatorias, estaría ligado a actividades de narcomenudeo principalmente en la zona alta de la Independencia

Las detonaciones de arma de fuego que la tarde del jueves alarmaron a vecinos de la colonia Independencia, en la parte alta del cerro, obedecían a un operativo del Grupo de Coordinación Metropolitana que terminó en el aseguramiento de integrantes de una célula delictiva independiente vinculada a los recientes homicidios registrados en el municipio de San Nicolás, reveló el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla.

“Es un grupo delictivo independiente que opera en la venta de narcomenudeo”, subrayó Escamilla durante el Nuevo León Informa al interior del Palacio de Gobierno tras el término de la reunión de seguridad.

El grupo, según las primeras indagatorias, estaría ligado a actividades de narcomenudeo principalmente en el cerro de la Independencia pero a su vez en el municipio de San Nicolás, donde ocurren los asesinatos en distintos hechos pero en horas cercanas, Guadalupe y Apodaca.

El operativo concluyó con la detención de cinco presuntos integrantes del grupo criminal.

Los hombres se encontraban armados y abrieron fuego contra los oficiales, por lo que hubo un intercambio de disparos. También en el lugar fueron aseguradas siete armas de fuego.

Las autoridades indicaron que ahora se encuentran a la espera de órdenes de cateo para intervenir domicilios en esa misma zona de la Independencia y continuar con la investigación.

“De acuerdo a fuentes de inteligencia de Fuerza Civil y de las Fiscalías, del Grupo de Coordinación Metropolitana pudimos detectar que se trata de un grupo criminal independiente que opera tanto en el municipio de San Nicolás, Apodaca, alguna parte de Guadalupe y también el cerro de la Independencia", explicó Gerardo Escamilla.

Apenas el miércoles pasado la Fiscalía del Estado informó que buscaba al menos a siete hombres ligados al asesinato de cinco personas en San Nicolas.

Las investigaciones continúan con el fin de desarticular por completo a esta organización.