Caen hombre y mujer con 68 dosis de droga en Escobedo

La detención se logró luego de que policías detectaran a tres personas que presuntamente se estaban peleando en la vía pública

Un hombre y una mujer fueron detenidos con alrededor de 68 envoltorios de presunto cristal, en calles de la colonia Quinto Centenario, en Escobedo.

La detención se logró luego de que policías detectaran a tres personas que presuntamente se estaban peleando en la vía pública.

Al intervenir, los oficiales revisaron a los involucrados y encontraron que Rebeca Azeneth “N”, de 20 años, llevaba 34 envoltorios de la sustancia, una báscula digital y dinero en efectivo.

A Jesús Israel “N”, de 21 años, también le encontraron otros 34 envoltorios, una báscula y efectivo.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, que investigará la procedencia de la droga y determinará su situación legal.