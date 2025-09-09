Caen hermanos tras robar camioneta de paquetería en Guadalupe

En imágenes de cámaras de vigilancia se evidenció el trayecto de la camioneta y detrás el Aveo conducido por el otro de los hermanos

Dos hermanos fueron detenidos acusados de robar una camioneta de paquetería en Guadalupe.

De acuerdo con el reporte recibido en el 9-1-1, el hecho ocurrió en avenida Los Reyes, en la colonia Camino Real, primer sector, cuando los hermanos aprovecharon que la unidad Renault Kangoo de Mercado Libre estaba estacionada, encendida y sin tripulantes.

Presuntamente, los dos viajaban en un auto Aveo blanco junto a dos personas más, cuando al menos uno de ellos descendió para robar la camioneta.

En imágenes de cámaras de vigilancia se evidenció el trayecto de la camioneta y detrás el Aveo conducido por el otro de los hermanos.

Calles después decidieron abandonar el vehículo de la empresa de paquetería, de donde habrían sustraído 25 paquetes, para luego huir a bordo del Versa blanco,

La detención se realizó seis horas y media después de que se reportó el robo, gracias al análisis de cámaras y a información procesada por la Unidad de Análisis, lo que permitió establecer la ruta de escape.