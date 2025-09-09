Caen hermanos tras robar camioneta de paquetería en Guadalupe

Dos hermanos fueron detenidos acusados de robar una camioneta de paquetería en Guadalupe.
De acuerdo con el reporte recibido en el 9-1-1, el hecho ocurrió en avenida Los Reyes, en la colonia Camino Real, primer sector, cuando los hermanos aprovecharon que la unidad Renault Kangoo de Mercado Libre estaba estacionada, encendida y sin tripulantes.
Presuntamente, los dos viajaban en un auto Aveo blanco junto a dos personas más, cuando al menos uno de ellos descendió para robar la camioneta.
En imágenes de cámaras de vigilancia se evidenció el trayecto de la camioneta y detrás el Aveo conducido por el otro de los hermanos.
Calles después decidieron abandonar el vehículo de la empresa de paquetería, de donde habrían sustraído 25 paquetes, para luego huir a bordo del Versa blanco,
La detención se realizó seis horas y media después de que se reportó el robo, gracias al análisis de cámaras y a información procesada por la Unidad de Análisis, lo que permitió establecer la ruta de escape.