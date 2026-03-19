Caen hermanos por intento de homicidio en San Nicolás

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2025, cuando la víctima, un hombre de 54 años, fue atacado tras intervenir en una agresión contra un menor

Tres hombres, quienes además son hermanos, fueron detenidos por su presunta participación en un intento de homicidio ocurrido en el municipio de San Nicolás.

Los detenidos fueron identificados como Carlos “N” de 35 años, capturado en Apodaca, así como Juan “N” de 37, y Luis “N” de 38 ambos ubicados en San Nicolás.

De acuerdo con las autoridades, los tres contaban con una orden de aprehensión por los delitos de intento de homicidio y daño a propiedad ajena, por lo que fueron arrestados e internados en un Centro de Reinserción Social.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2025, cuando la víctima, un hombre de 54 años identificado como Sergio Torres, fue atacado tras intervenir en una agresión contra un menor en la colonia Floridos Bosques del Nogalar.

Los ahora detenidos habrían lanzado piedras contra un domicilio y, posteriormente, persiguieron al hombre, a quien golpearon con bates, un machete y piedras, provocándole lesiones de gravedad que pusieron en riesgo su vida.