Caen hermanos armados y con droga; los ligan a robos en Guadalupe

Dos hermanos fueron detenidos en Guadalupe con dos armas de fuego, 12 cartuchos y diversas dosis de droga; autoridades los relacionan con robos y narcomenudeo.

Dos hermanos fueron detenidos por policías de Guadalupe luego de ser sorprendidos en posesión de dos armas de fuego, cartuchos y diversas dosis de droga.

Los detenidos fueron identificados como Milton Javier ‘N’, de 28 años, y Moisés Francisco ‘N’, de 29, quienes, de acuerdo con las investigaciones, estarían relacionados con hechos de robo con violencia y la venta de narcóticos, principalmente en la zona centro del municipio.

La detención ocurrió cuando los elementos detectaron a los dos hombres desplazándose a bordo de una motoneta en sentido contrario sobre la calle Colón.

Los oficiales les dieron seguimiento hasta el cruce de Zuazua y Emiliano Zapata, en la colonia Polanco, donde los sospechosos descendieron del vehículo e intentaron ingresar a un domicilio.

Sin embargo, fueron interceptados por los policías, quienes realizaron una inspección preventiva y localizaron entre sus pertenencias una pistola calibre .380, un revólver calibre .38 y 12 cartuchos hábiles.

Además, les aseguraron cinco dosis de cocaína, dos de cristal, una báscula digital y un radiofrecuencia.

Según la autoridad municipal, ambos hombres ya estarían vinculados a proceso y figurarían dentro de investigaciones relacionadas con robos con violencia y narcomenudeo.

Milton Javier ‘N’ y Moisés Francisco ‘N’ quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, donde se determinará su situación jurídica por los delitos contra la salud y portación de arma de fuego.