Caen en Monterrey a tres hombres con más de 100 dosis de droga

De acuerdo con Fuerza Civil, los ahora investigados presuntamente forman parte de un grupo delictivo con presencia nacional e internacional.

Elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a dos hombres y una mujer considerados como presuntos generadores de violencia durante un operativo realizado al norte de Monterrey.

La captura ocurrió en la colonia Fomerrey 114, en el cruce de las calles Cornisa y Jamba, donde los agentes localizaron a tres personas que previamente habían sido identificadas mediante labores de inteligencia.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan “N” de 36 años, Henry “N” de 32, y Karina “N” de 27 años.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron 144 envoltorios con narcóticos, dinero en efectivo y dispositivos de comunicación.

De acuerdo con Fuerza Civil, los ahora investigados presuntamente forman parte de un grupo delictivo con presencia nacional e internacional.

Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.