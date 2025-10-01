Caen en Guadalupe tres presuntos integrantes de grupo delictivo

De acuerdo con las autoridades, los detenidos forman parte de un grupo delictivo que opera en los municipios de Guadalupe y Apodaca

Un operativo de la Policía de Guadalupe terminó con la detención de dos hombres y una mujer en la colonia Valle Soleado, por la posesión de drogas y armas de fuego.

Los detenidos fueron identificados como Octavio “N, de 50 años; Alexander “N”, de 20, y Jennifer “N”, de 24, quienes, de acuerdo con las autoridades, forman parte de un grupo delictivo que opera en los municipios de Guadalupe y Apodaca.

La captura ocurrió al exterior de un domicilio, luego de un despliegue coordinado entre la Unidad de Investigaciones Criminales y el Grupo de Operaciones Especiales de la corporación, tras recibir un reporte sobre personas armadas en la zona.

De acuerdo con información policial, uno de los detenidos, Alexander “N”, estaría vinculado con un ataque armado ocurrido el pasado 17 de julio en el mismo sector, donde un hombre resultó lesionado, además de ser señalado como operador de un punto de venta de droga en las calles Valle Fértil y Bonito.

En la revisión, los uniformados aseguraron:

* 116 dosis de marihuana

* Un arma calibre .380 mm

* Un arma calibre 9 mm

* 3 cargadores

* 20 cartuchos hábiles

* 2 pares de aros aprehensores

* 2 básculas digitales

* Dinero en efectivo

Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y portación de armas de fuego.